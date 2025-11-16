Théâtre alsacien Bœsenbiesen
Théâtre alsacien Bœsenbiesen dimanche 16 novembre 2025.
Théâtre alsacien
rue Schmittlach Bœsenbiesen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16 2025-11-21
Comédie en 3 actes de Huguette Lozano Veh… Flics… ùn… Strohm…
Cette embrouille paysanne, riche en rebondissements et quiproquos, ravira sans doute les spectacteurs…
dimanche 16 novembre avec repas de midi .
rue Schmittlach Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 33 41
English :
Comedy in 3 acts by Huguette Lozano: Veh… Cops… ùn… Strohm…
German :
Komödie in 3 Akten von Huguette Lozano: Veh… Polizisten … ùn… Strohm …
Italiano :
Commedia in 3 atti di Huguette Lozano: Veh… Poliziotti… ùn… Strohm…
Espanol :
Comedia en 3 actos de Huguette Lozano: Veh… Cops… ùn… Strohm…
