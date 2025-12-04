Théâtre Alsacien de Colmar Siasser sturm em ministerieum Munster

Théâtre Alsacien de Colmar Siasser sturm em ministerieum

1 place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-05

Plongez au cœur de l’Alsace avec une pièce de théâtre qui mêle humour, émotion et traditions ! Entre dialogues savoureux en dialecte, personnages hauts en couleur et une histoire captivante, ce spectacle vous promet un moment de pur bonheur.

La présidente, Mme Béatrice VONESCH ainsi que les membres du comité du Théâtre Alsacien de Colmar sont heureux de pouvoir à nouveau vous annoncer la 1ère pièce de la saison 2025/2026, SIASSER STURM EM MINISTERIUM qui sera présentée à l’Espace Culturel Saint Grégoire de Munster les 04 & 05 Décembre à 20h.

Surtitrage en français.

Que vous soyez alsacien de souche ou simplement curieux de découvrir la richesse de cette culture, laissez vous emporter par une mise en scène authentique et pleine de vie. Rires garantis, émotions assurées… Ne passez pas à côté de cette pépite théâtrale !

Alors, prêts à vivre une soirée inoubliable ? .

1 place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr

English :

Dive into the heart of Alsace with a play that combines humor, emotion and tradition! With delightful dialogues in dialect, colorful characters and a captivating story, this show promises a moment of pure delight.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz des Elsass mit einem Theaterstück, das Humor, Emotionen und Traditionen miteinander verbindet! Mit köstlichen Dialogen im Dialekt, farbenfrohen Charakteren und einer fesselnden Geschichte verspricht diese Aufführung einen Moment des puren Glücks.

Italiano :

Immergetevi nel cuore dell’Alsazia con uno spettacolo che unisce umorismo, emozione e tradizione! Con deliziosi dialoghi in dialetto, personaggi colorati e una storia avvincente, questo spettacolo vi promette un momento di puro divertimento.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de Alsacia con una obra que combina humor, emoción y tradición Con diálogos en dialecto, personajes pintorescos y una historia cautivadora, este espectáculo le promete un momento de pura diversión.

