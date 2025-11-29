Théâtre Alsacien Dr Dachschade Cernay

Théâtre Alsacien Dr Dachschade

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Dr Dachschade un maire débordé tente d’apaiser village et voisins grincheux. Une comédie alsacienne pleine d’humour et de quiproquos !

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 87 41 marie-paule.zussy@orange.fr

English :

Dr. Dachschade: an overworked mayor tries to appease his village and cranky neighbors. An Alsatian comedy full of humor and misunderstandings!

German :

Dr. Dachschade: Ein überforderter Bürgermeister versucht, das Dorf und die mürrischen Nachbarn zu besänftigen. Eine elsässische Komödie voller Humor und Missverständnisse!

Italiano :

Il dottor Dachschade: un sindaco oberato di lavoro cerca di tranquillizzare il suo villaggio e i vicini scontrosi. Una commedia alsaziana piena di umorismo ed equivoci!

Espanol :

Dr. Dachschade: un alcalde agobiado intenta apaciguar a su pueblo y a sus vecinos gruñones. ¡Una comedia alsaciana llena de humor y malentendidos!

