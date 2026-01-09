Théâtre alsacien D’r Elsasser Pass Rosheim

Théâtre alsacien D’r Elsasser Pass

Place de la République Rosheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-01 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22

Comme d’habitude, le rire est garanti ! L’art de détendre les spectateurs et d’oublier les petits tracas quotidiens étant la devise du Bratschtalle theater. Réservation par téléphone ou en ligne www.theatrerosenwiller.fr

La troupe de théâtre de Rosenwiller, propose cette année, pour sa nouvelle saison théâtrale, une comédie en 3 actes Dr’ Elasasser Pass de Claudy von der Schwyz.

Cette comédie promet, comme d’habitude, un tourbillon de rires et de quiproquos.

Alphonse, député sortant, envisage de se représenter aux prochaines législatives. Mais les relations au sein de sa famille sont compliquées et il se compromet en ramenant de Paris une passagère bien gênante. Tout cela fait naitre des ambitions de candidatures dans un contexte politique compliqué avec une féministe verte très engagée et l’adversaire habituel. La campagne électorale est difficile. Dès lors, qui sera le vainqueur de ces législatives ?

La troupe soutiendra, cette année, à nouveau l’association Les Amis de Cottolengo qui intervient au profit des enfants scolarisés au sein de l’Institut Médico Educatif Cottolengo à Epfig. .

Place de la République Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 25 10 theatre.rosenwiller@orange.fr

English :

