Théâtre alsacien D’R Ibeldungskrank Colmar

Théâtre alsacien D’R Ibeldungskrank

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

L'histoire racontée est celle de l'hypocondriaque Mr KRANK qui ne peut se passer de médecins et de remèdes.

Pièce en alsacien surtitrée en français.

De Claus REINBOLT

Mise en scène René KREDER

L’histoire racontée est celle de l’hypocondriaque Mr KRANK qui ne peut se passer de médecins et de remèdes. Veuf, il s’est remarie´ a` GWLADYS, qui n’attend que sa mort pour hériter de sa fortune. Voulant s’entourer de médecins a` tout prix, Mr KRANK décide de marier sa fille Angélique au jeune Thomas Diafoirus, étudiant a` l’École de Psychanalyse et fils de PSY. Mais Angélique lui préfère Arnaud qu’elle souhaite épouser… Heureusement l’effrontée servante Giselle saura mettre a` jour l’hypocrisie de Gwladys et faire triompher l’Amour. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

The story is told of the hypochondriac Mr KRANK, who can’t do without doctors and remedies.

