Théâtre Alsacien Drusenheim

Théâtre Alsacien

2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-31 23:00:00

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01

Andli Pensionniert… un pletzli isch de Deifel Los !

Thérèse Klein mène une vie paisible, rythmée par sa petite pension, les sorties entre amies et les réunions Tupperware. Mais tout bascule le jour où son mari fraîchement retraité décide de transformer leur quotidien en entreprise !

Avec le soutien zélé de son ancienne secrétaire, il impose réunions, formations et plans d’action… jusqu’à programmer les déjeuners !

De quoi semer la pagaille dans leur routine bien rodée et déclencher une série de situations aussi absurdes qu’hilarantes. .

