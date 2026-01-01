Théâtre alsacien Dummel di … awer langsam Duttlenheim
Théâtre alsacien Dummel di … awer langsam
13 rue du Stade Duttlenheim Bas-Rhin
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-30 14:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08
Marc et Sophie sont sur le départ pour un voyage au Maroc. Mais le jour du départ s’avère plus compliqué que prévu des valises difficiles à boucler, des voisines empoisonnantes, la concierge de l’immeuble, des cambrioleurs, etc… Bref, rien ne se passera comme prévu ! Les quiproquos et situations cocasses s’enchaînent tout au long de cette pièce.
C’est une adaptation en alsacien de la pièce à succès Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion .
Infos et réservation au 06 88 58 40 12 entre 17h et 19h. .
