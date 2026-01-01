Théâtre alsacien Dummel di … awer langsam

13 rue du Stade Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-30 14:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Marc et Sophie sont sur le départ pour un voyage au Maroc. Mais le jour du départ s’avère plus compliqué que prévu des valises difficiles à boucler, des voisines empoisonnantes, la concierge de l’immeuble, des cambrioleurs, etc… Bref, rien ne se passera comme prévu ! Les quiproquos et situations cocasses s’enchaînent tout au long de cette pièce.

C’est une adaptation en alsacien de la pièce à succès Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion .

Infos et réservation au 06 88 58 40 12 entre 17h et 19h. .

13 rue du Stade Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 58 40 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre alsacien Dummel di … awer langsam Duttlenheim a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig