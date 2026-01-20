Théâtre alsacien Eguisheim

Théâtre alsacien

Espace culturel Les Marronniers Eguisheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-13 14:30:00

fin : 2026-02-15

2026-02-13 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22

Erholung in Spanie une comédie pleine d’humour et de rebondissements ! Venez rire et passer un excellent moment !

Emma ne supporte plus de voir ses amies Paulette et Rosi dominées par leurs maris. Elle leur propose alors une escapade en Espagne pour souffler un peu… Direction Las Palmas ! Mais une fois sur place, une mauvaise surprise attend les trois femmes. Pendant ce temps, à la maison, tout part en vrille… Comment les hommes vont-ils faire face à la situation ?

Espace culturel Les Marronniers Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 68 19 36 contact@theatrealsacieneguisheim.fr

