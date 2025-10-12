Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre alsacien Fessenheim samedi 21 février 2026.

Début : Dimanche 2026-02-21
Par le Théâtre Alsacien de Blodelsheim. La nouvelle pièce DÀMASCHNIEDER d’après Tailleur pour Dames de Georges Feydeau.   .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 65 53 73 

