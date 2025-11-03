Théâtre alsacien Gueberschwihr
Théâtre alsacien Gueberschwihr samedi 24 janvier 2026.
Théâtre alsacien
2 Route de Pfaffenheim Gueberschwihr Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-02-08
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15
La troupe du Babbaleffel Theater a le plaisir de vous convier à la représentation de la pièce de Raymond Weissenburger De Weltverbesserer , Bretzel d’or 2007.
2 Route de Pfaffenheim Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 78 38 85
English :
The Babbaleffel Theater troupe is delighted to invite you to a performance of Raymond Weissenburger’s play De Weltverbesserer , winner of the 2007 Bretzel d’or.
German :
Die Theatergruppe des Babbaleffel Theaters freut sich, Sie zur Aufführung des Stücks De Weltverbesserer von Raymond Weissenburger, Goldene Brezel 2007, einzuladen.
Italiano :
Il Teatro Babbaleffel è lieto di invitarvi alla rappresentazione dello spettacolo De Weltverbesserer di Raymond Weissenburger, vincitore del Bretzel d’or 2007.
Espanol :
El Teatro Babbaleffel tiene el placer de invitarle a la representación de la obra de Raymond Weissenburger De Weltverbesserer , ganadora del Bretzel d’or 2007.
