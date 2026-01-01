Théâtre alsacien

Gundolsheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-02-07

2026-01-31 2026-02-06 2026-02-07

Venez rire avec la troupe du Théâtre alsacien dans cette pièce qui promet d’être drôle et rythmée !

La troupe de Théâtre Alsacien de Gundolsheim vous donne rendez-vous pour sa nouvelle saison avec la pièce Ja un Amen , une comédie en trois actes a été écrite par Michel Walch.

En première partie, la troupe des jeunes, forte de huit actrices et acteurs, présentera une pièce de Béatrice Baugenez, A nei Gmeinrot en Gungelsa.

La recette des entrées du samedi 24 janvier sera intégralement reversée au conseil de fabrique de l’église Sainte-Agathe de Gundolsheim pour son entretien. .

Gundolsheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 7 43 30 53 71

Laugh along with the Théâtre alsacien troupe in this play that promises to be funny and fast-paced!

L’événement Théâtre alsacien Gundolsheim a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach