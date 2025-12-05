Théâtre alsacien Heiligenstein
Théâtre alsacien Heiligenstein samedi 24 janvier 2026.
Théâtre alsacien
40 rue Principale Heiligenstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01
Comédie en dialecte alsacien.
D’Trajmetzle vous invitent à découvrir leur nouvelle pièce de théâtre alsacienne une comédie savoureuse signée Claudy von der Schwyz.
Rires et bonne humeur garantis !
Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation.
Informations et réservation au 07.80.32.29.81 après 17 h 00 .
40 rue Principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 32 29 81 association.dtrajmetzle@wanadoo.fr
English :
Comedy in Alsatian dialect.
L’événement Théâtre alsacien Heiligenstein a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme du pays de Barr