Théâtre alsacien Herbschtwind Munchhausen

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Les acteurs du théâtre Saint Nicolas de Haguenau interprèteront en alsacien Herbschtwind (complainte d’automne) de Raymond Weissenburger. Spectacle surtitré en français. Buvette et restauration sur place.
Rudy fête ses 80 ans. Rose, sa femme et Léa, leur fille sont là. Léa est en train de rompre avec son amant, et elle est venue demander des comptes à ses parents pourquoi, à 38 ans, a-t-elle tant de mal à vivre une histoire d’amour ? A qui la faute ?
Cette question de la faute, c’est ce que pose Complainte d’automne Herbschtwind Ce drame psychologique est l’un des plus beaux textes de Raymond Weissenburger. .
route du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 81 mairie@munchhausen.fr
