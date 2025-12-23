Théâtre alsacien Hollywood uf’m Starnaberg, Hengwiller
Théâtre alsacien Hollywood uf’m Starnaberg, Hengwiller samedi 24 janvier 2026.
Théâtre alsacien Hollywood uf’m Starnaberg
6 rue de l’école Hengwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08
HOLLYWOOD UF’M STARNABERG Une comédie, en trois actes, adaptée de la pièce Pension complète de Pierre Chesnot par Michel Walch. .
6 rue de l’école Hengwiller 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 64 42 marie-t.gasser@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre alsacien Hollywood uf’m Starnaberg Hengwiller a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région