Théâtre alsacien Hollywood uf’m Starnaberg, Hengwiller

Théâtre alsacien Hollywood uf’m Starnaberg, Hengwiller samedi 24 janvier 2026.

Théâtre alsacien Hollywood uf’m Starnaberg

6 rue de l’école Hengwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08

HOLLYWOOD UF’M STARNABERG Une comédie, en trois actes, adaptée de la pièce Pension complète de Pierre Chesnot par Michel Walch.   .

6 rue de l’école Hengwiller 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 64 42  marie-t.gasser@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre alsacien Hollywood uf’m Starnaberg Hengwiller a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région