Théâtre alsacien Illhaeusern
Théâtre alsacien Illhaeusern samedi 14 novembre 2026.
Illhaeusern
Théâtre alsacien
10 Rue de Collonges au mont d’or Illhaeusern Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-14 14:30:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Humour, ambiance conviviale et langue alsacienne maîtrisée tels sont les ingrédients qui composeront cette soirée de théâtre !
La Comédie Illhousienne interprètera Bimkùntz esch àllerhànd los , une comédie d’Hélène Quirin.
Un moment où la langue alsacienne et l’humour seront à l’honneur pour des fous rires garantis ! .
10 Rue de Collonges au mont d’or Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 22 89 72 josephhoffmann@sfr.fr
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English :
Humor, a friendly atmosphere and a mastery of the Alsatian language: these are the ingredients that will make up this evening of theater!
L’événement Théâtre alsacien Illhaeusern a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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