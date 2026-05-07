Illhaeusern

Théâtre alsacien

10 Rue de Collonges au mont d’or Illhaeusern Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-14 14:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Humour, ambiance conviviale et langue alsacienne maîtrisée tels sont les ingrédients qui composeront cette soirée de théâtre !

La Comédie Illhousienne interprètera Bimkùntz esch àllerhànd los , une comédie d’Hélène Quirin.

Un moment où la langue alsacienne et l’humour seront à l’honneur pour des fous rires garantis ! .

10 Rue de Collonges au mont d’or Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 22 89 72 josephhoffmann@sfr.fr

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English :

Humor, a friendly atmosphere and a mastery of the Alsatian language: these are the ingredients that will make up this evening of theater!

L’événement Théâtre alsacien Illhaeusern a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr