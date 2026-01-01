Théâtre alsacien Im Altersheim isch ebs loos Saessolsheim

Théâtre alsacien Im Altersheim isch ebs loos

Salle communale Les Perdrix Saessolsheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-31 20:15:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

Une comédie en 3 actes de Marcelle Bourton.

Adaptée à la troupe locale par Jean Marie WOLFF. .

Salle communale Les Perdrix Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 90 14 94

