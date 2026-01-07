Théâtre alsacien Lièga oder Lièga

10 rue Clemenceau Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-22 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-13 2026-03-14

Humour, intrigue et bonne humeur pour cette nouvelle pièce.

Dans cette comédie en trois actes, Georges mène une vie paisible auprès de sa femme Eugénie. Sa tranquillité va voler en éclats avec l’arrivée d’une de ses nombreuses maîtresses… Une série de complications va entraîner Georges dans un chaos total. Venez donc découvrir si Georges va s’en sortir avec tous ses mensonges. .

10 rue Clemenceau Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 62 36 49 31 lucienne.schrutt@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Humor, intrigue and good humor for this new play.

L’événement Théâtre alsacien Lièga oder Lièga Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay