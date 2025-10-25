Théâtre alsacien Logelheim
Théâtre alsacien Logelheim samedi 25 octobre 2025.
Théâtre alsacien
1 rue Lazarre de Schwendi Logelheim Haut-Rhin
Dimanche 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-26
2025-10-25 2025-10-26 2025-11-01 2025-11-02 2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-21
Interprétation par la troupe des Logeler Finka.
Le Dr Grunenstock arrive au Grand Hôtel, un hôtel qui a connu des jours meilleurs, espèrant passer un week-end discret avec sa séduisante assistante médicale, Michèle. Malheureusement, l’orchestre dont sa femme est harpiste est également de passage à l’hôtel, ce qui rend son excuse pour une partie de golf difficile à tenir. .
1 rue Lazarre de Schwendi Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 66 69 86 77
