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AGENDA · Logelheim

Théâtre alsacien Logelheim

samedi 24 octobre 2026 · Logelheim

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 rue Lazarre de Schwendi
Ville
68280 Logelheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Logelheim

Théâtre alsacien

1 rue Lazarre de Schwendi Logelheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08 2026-11-14 2026-11-15 2026-11-20

Interprétation par la troupe des Logeler Finka.

« Junggsellabschied », une pièce de Régina Rösch adapté par Marcel Sifferlen.   .

1 rue Lazarre de Schwendi Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 66 69 86 77 

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English :

L’événement Théâtre alsacien Logelheim a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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