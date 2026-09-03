Théâtre alsacien Logelheim
samedi 24 octobre 2026 · Logelheim
Informations pratiques
Logelheim
Théâtre alsacien
1 rue Lazarre de Schwendi Logelheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08 2026-11-14 2026-11-15 2026-11-20
Interprétation par la troupe des Logeler Finka.
« Junggsellabschied », une pièce de Régina Rösch adapté par Marcel Sifferlen. .
1 rue Lazarre de Schwendi Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 66 69 86 77
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English :
L’événement Théâtre alsacien Logelheim a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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