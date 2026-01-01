Théâtre alsacien Net glich Schantzala

1 place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

Date(s) :

2026-01-15

Quand l’alsacien s’invite sur scène, les situations dérapent, les caractères s’affirment et le public s’esclaffe. Une comédie savoureuse à partager sans modération !

Quand l’alsacien s’invite sur scène, les situations dérapent, les caractères s’affirment et le public s’esclaffe. Une comédie savoureuse à partager sans modération ! .

1 place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When the Alsatian comes on stage, situations get out of hand, characters assert themselves and the audience laughs out loud. A tasty comedy to be shared without moderation!

L’événement Théâtre alsacien Net glich Schantzala Munster a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster