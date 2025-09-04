Théâtre alsacien Net Glich Schatzala (Espace Rive Droite) Turckheim

Théâtre alsacien Net Glich Schatzala (Espace Rive Droite) Turckheim vendredi 23 janvier 2026.

Théâtre alsacien Net Glich Schatzala (Espace Rive Droite)

rue de l’Huilerie Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Charles LADERBELZ et Kevin KALVIKLEIN sont des fourreurs de luxe. Alors que Charles peaufine son chef-d’oeuvre, un manteau en vison haute couture, Kevin nourrit d’autres ambitions…

Pièce en alsacien surtitrée en français.

De José MONTANARI

Mise en scène Béatrice VONESCH

Charles LADERBELZ et Kevin KALVIKLEIN sont des fourreurs de luxe.

Alors que Charles peaufine son chef-d’oeuvre, un manteau en vison haute couture, Kevin nourrit d’autres ambitions.

Pour séduire sa nouvelle conquête, Charlotte, il souhaite lui offrir le vison de ses rêves, tout cela sous le regard surpris de Charles et de Mademoiselle Astrid BURO, la secrétaire, et bien sûr, à l’insu de sa femme Maud.

Réussira-t-il dans son entreprise ?

Quelles circonstances amèneront Charlotte à se retrouver nue sous ce manteau ?

Bienvenue chez LADERBELZ & KALVIKLEIN, où des événements inattendus se déroulent dans un enchevêtrement de situations comiques… .

rue de l’Huilerie Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr

English :

Charles LADERBELZ and Kevin KALVIKLEIN are luxury furriers. While Charles is perfecting his masterpiece, a haute couture mink coat, Kevin has other ambitions…

German :

Charles LADERBELZ und Kevin KALVIKLEIN sind Luxuskürschner. Während Charles an seinem Meisterstück, einem Nerzmantel der Haute Couture, feilt, hegt Kevin ganz andere Ambitionen…

Italiano :

Charles LADERBELZ e Kevin KALVIKLEIN sono pellicciai di lusso. Mentre Charles perfeziona il suo capolavoro, una pelliccia di visone di alta moda, Kevin ha altre ambizioni…

Espanol :

Charles LADERBELZ y Kevin KALVIKLEIN son peleteros de lujo. Mientras Charles perfecciona su obra maestra, un abrigo de visón de alta costura, Kevin tiene otras ambiciones…

L’événement Théâtre alsacien Net Glich Schatzala (Espace Rive Droite) Turckheim a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de Colmar