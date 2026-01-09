Théâtre alsacien O Wie Schrecklich

8a rue de la Paix Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Une pièce alsacienne en 3 actes de Raymond Weissenburger.

Dans la famille Schrecklich, ça se passe ainsi tous se reposent sur Heidi ; les hommes, son mari Oskar, son fils Alex, Théo, le grand-père de ce dernier et même Dédé, le voisin, se laissent vivre et sont tout sauf prêts à travailler. Arrive le jour où Heidi, excédée par cette situation, quitte cette maison de fous. Que se passe-t-il ensuite ? Comment ces messieurs vont venir (ou pas) à bout des tâches quotidiennes ? .

8a rue de la Paix Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 55 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An Alsatian play in 3 acts by Raymond Weissenburger.

L’événement Théâtre alsacien O Wie Schrecklich Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay