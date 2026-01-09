Théâtre alsacien O Wie Schrecklich Vieux-Thann
Théâtre alsacien O Wie Schrecklich Vieux-Thann samedi 7 février 2026.
Théâtre alsacien O Wie Schrecklich
8a rue de la Paix Vieux-Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00
2026-02-07 2026-02-08
Une pièce alsacienne en 3 actes de Raymond Weissenburger.
Dans la famille Schrecklich, ça se passe ainsi tous se reposent sur Heidi ; les hommes, son mari Oskar, son fils Alex, Théo, le grand-père de ce dernier et même Dédé, le voisin, se laissent vivre et sont tout sauf prêts à travailler. Arrive le jour où Heidi, excédée par cette situation, quitte cette maison de fous. Que se passe-t-il ensuite ? Comment ces messieurs vont venir (ou pas) à bout des tâches quotidiennes ? .
8a rue de la Paix Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 55 02
English :
An Alsatian play in 3 acts by Raymond Weissenburger.
