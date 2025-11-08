Théâtre alsacien

rue du Stade Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-08 20:15:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Découvrez cette comédie en 3 actes et passez un agréable moment plein d’humour en compagnie de la troupe du théâtre alsacien de Rouffach !

Représentation de la pièce « D’Ludovine bruscht Adrenalin ».

Synopsis M. Armand Groshans possède tout pour mener une vie heureuse. Il a une entreprise de boîtes de conserve qui lui rapporte beaucoup d’argent. Il a une fille et un fils, ce qu’il s’est toujours souhaité, un associé qui est depuis de longue date son meilleur ami, une maitresse qui est follement amoureuse de lui et une épouse qui vit sa vie comme lui l’entend. Il n’a malheureusement pas prévu que sa maman complètement transformée, rapplique chez lui. Dès les premiers instants, lorsqu’elle rentre à la maison, Armand n’est plus maître de son avenir. .

rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

Discover this comedy in 3 acts and spend a pleasant, humorous moment in the company of Rouffach’s Alsatian theater troupe!

German :

Entdecken Sie diese Komödie in drei Akten und verbringen Sie einen angenehmen, humorvollen Moment mit der Truppe des elsässischen Theaters von Rouffach!

Italiano :

Scoprite questa commedia in 3 atti e fatevi una bella risata con la troupe del Théâtre alsacien de Rouffach!

Espanol :

Descubra esta comedia en 3 actos y ríase a carcajadas con la compañía del Théâtre alsacien de Rouffach

L’événement Théâtre alsacien Rouffach a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach