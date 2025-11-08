Théâtre Alsacien Schneesturm Saverne

Théâtre Alsacien Schneesturm

12 rue de Gottenhouse Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-08 20:15:00
fin : 2025-11-22

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-23

« Schneesturm » comédie policière de Simone Struss.   .

12 rue de Gottenhouse Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47  contact@tourisme-saverne.fr

