Théâtre alsacien S’Dame Karussel

1 rue du Rhin Rhinau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-31 2026-02-01

pièce en alsacien, S’Dàme Karussel , écrite en trois actes par Claude Dreyer, alias Claudy von der Schwyz.

Une comédie dans laquelle se succèdent scènes cocasses et rebondissements, à la suite d’une petite annonce passée dans le journal, par l’un des deux protagonistes. Albert et Léon, amis inséparables et casaniers, menant une vie simple et solitaire, se retrouvent au beau milieu de rivalités et truanderies, lorsqu’Albert décide de trouver, pour son ami et lui, un peu de compagnie, voire plus si affinités… Graviteront alors rapidement autour d’eux Emma, Geneviève, Josiane, Kate, Sonia ainsi que Sepp et John. .

1 rue du Rhin Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 82 39 ballay.daniel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

play in Alsatian, S?Dàme Karussel , written in three acts by Claude Dreyer, alias Claudy von der Schwyz.

L’événement Théâtre alsacien S’Dame Karussel Rhinau a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de tourisme du Grand Ried