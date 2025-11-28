Théâtre alsacien Siasser Sturm Em Ministerium Colmar

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Pièce en alsacien surtitrée en français.

Gaby, charmante chef de cabinet au ministère de l’Éducation Nationale ne vit que pour son travail et sa fille Sara. Rien ne peut Interférer ses objectifs…rien……jusqu’au jour où…arrive ce nouvel embauché, Éric et tout bascule !!!

Ce jeu de séduction serait presque anodin, si ne s’y mêlaient pas la fille pétillante mais gâtée, la mère complètement déjantée, le ministre hors des réalités et même l’ex-femme du ministre !! .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Gaby, a charming chief of staff at the French Ministry of Education, lives for her work and her daughter Sara. Nothing can interfere with her goals?nothing?until one day?

German :

Gaby, eine charmante Kabinettschefin im Bildungsministerium, lebt nur für ihre Arbeit und ihre Tochter Sara. Nichts kann ihre Ziele durchkreuzen nichts bis zu dem Tag, an dem sie sich von ihrer Mutter getrennt hat

Italiano :

Gaby, affascinante capo del personale del Ministero dell’Istruzione, vive per il suo lavoro e per sua figlia Sara. Nulla può interferire con i suoi obiettivi, nulla, fino a quando un giorno?

Espanol :

Gaby, una encantadora jefa de personal del Ministerio de Educación, vive para su trabajo y para su hija Sara. Nada puede interferir en sus objetivos… nada… hasta que un día..

