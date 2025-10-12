Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre alsacien Vogelgrun

Théâtre alsacien Vogelgrun samedi 14 février 2026.

Théâtre alsacien

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15

Par le Théâtre Alsacien de Blodelsheim. La nouvelle pièce DÀMASCHNIEDER d’après Tailleur pour Dames de Georges Feydeau.   .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31  info@artrhena.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre alsacien Vogelgrun a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach