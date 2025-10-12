Théâtre alsacien Vogelgrun
Théâtre alsacien Vogelgrun samedi 14 février 2026.
Théâtre alsacien
Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Par le Théâtre Alsacien de Blodelsheim. La nouvelle pièce DÀMASCHNIEDER d’après Tailleur pour Dames de Georges Feydeau. .
Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre alsacien Vogelgrun a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach