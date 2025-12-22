Théâtre alsacien, Wettolsheim

Théâtre alsacien

26 rue herzog Wettolsheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-14 20:15:00

Le TGW (Theater Group Wettelsa) vous présente sa pièce de théâtre S’GEDACHTNIFF LOCH narrant l’histoire d’un maire qui subit une perte de mémoire…Un moment de rire et de convivialité garanti !

(Pièce de théâtre en alsacien)

Réservation le lundi et mercredi à partir du 5 Janvier de 18h à 21h .

English :

The TGW (Theater Group Wettelsa) presents its play S’GEDACHTNIFF LOCH about a mayor who suffers from memory loss… A moment of laughter and conviviality guaranteed!

