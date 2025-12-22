Théâtre alsacien, Wettolsheim
Théâtre alsacien, Wettolsheim samedi 14 février 2026.
Théâtre alsacien
26 rue herzog Wettolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14 20:15:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le TGW (Theater Group Wettelsa) vous présente sa pièce de théâtre S’GEDACHTNIFF LOCH narrant l’histoire d’un maire qui subit une perte de mémoire…Un moment de rire et de convivialité garanti !
(Pièce de théâtre en alsacien)
Réservation le lundi et mercredi à partir du 5 Janvier de 18h à 21h .
26 rue herzog Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 91 22
English :
The TGW (Theater Group Wettelsa) presents its play S’GEDACHTNIFF LOCH about a mayor who suffers from memory loss… A moment of laughter and conviviality guaranteed!
