Théâtre alsacien Wickerschwihr samedi 31 janvier 2026.
37 grand rue Wickerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31 22:00:00
2026-01-31
Réchauffez-vous et passez un bon moment en famille ou entre amis devant cette pièce de théâtre alsacien.
37 grand rue Wickerschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 60 80 38
English :
Warm up and enjoy this Alsatian play with family and friends.
