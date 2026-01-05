Théâtre alsacien Wittisheim

Théâtre alsacien Wittisheim samedi 21 février 2026.

Théâtre alsacien

60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-21 20:15:00
2026-02-21 2026-02-22

D’erb Tànta vu Africà Par la troupe de théâtre alsacien de Mackenheim   .

60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 26 27 42 

