Théâtre -Amaia -Tel un phoenix

L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

COMÉDIE

Pourquoi on a toujours l’impression d’avoir la plus bizarre des familles ?

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L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 communication.azile@gmail.com

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English :

COMEDY

Why do we always feel like we have the weirdest family?

L’événement Théâtre -Amaia -Tel un phoenix La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle