Théâtre -Amaia -Tel un phoenix L’Azile La Rochelle
Théâtre -Amaia -Tel un phoenix L’Azile La Rochelle vendredi 24 avril 2026.
Théâtre -Amaia -Tel un phoenix
L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-04-24 22:30:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
COMÉDIE
Pourquoi on a toujours l’impression d’avoir la plus bizarre des familles ?
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L’Azile 29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 communication.azile@gmail.com
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English :
COMEDY
Why do we always feel like we have the weirdest family?
L’événement Théâtre -Amaia -Tel un phoenix La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle