Théâtre Amant malgré lui La Comédie de Metz Metz

Théâtre Amant malgré lui

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-01-29 21:00:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

Date(s) :

2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

Julien et Elodie forment un couple en apparence ordinaire… Mais que se cache t’il derrière les apparences ?

Pour rompre avec la routine, Elodie décide, par jeu, de s’inscrire sur un site de rencontres. Mais Julien l’apprend.

Déstabilisé, il va lui aussi s’inscrire, sous un faux profil, pour découvrir les intentions d’Elodie… A-t-il fait le bon choix ?

Entre rires, souvenirs, désillusions et manipulations, Julien et Elodie vous invitent au cœur de leur histoire où le réel et le virtuel s’entremêlent.

Après de nombreuses comédies ( Même jour, Même heure , Vous pouvez embrassez la mariée …), Julien Sigalas livre ici une pièce qui vous fera entrer, sans un bruit, dans la vie d’un couple.

Auteur Julien Sigalas

Comédiens Cyrille Etourneau, Jennifer GautierTout public

English :

Julien and Elodie are a seemingly ordinary couple… But what’s behind the appearances?

To break away from her routine, Elodie decides to register on a dating website. But Julien finds out.

Stunned, he too registers, under a false profile, to discover Elodie’s intentions… Has he made the right choice?

Between laughter, memories, disillusionment and manipulation, Julien and Elodie invite you into the heart of their story, where the real and the virtual intertwine.

After a string of comedies ( Même jour, Même heure , Vous pouvez embrasserz la mariée …), Julien Sigalas delivers a play that takes you quietly into the life of a couple.

Author Julien Sigalas

Actors Cyrille Etourneau, Jennifer Gautier

