Théâtre amateur Ah non ! La ménagère elle est pour moi Salle des fêtes de Peltre Peltre

Peltre

Théâtre amateur Ah non ! La ménagère elle est pour moi

Salle des fêtes de Peltre 7 Rue des Vignes, 57245 Peltre Peltre Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-04-24 00:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-05-01 2026-05-02

Une comédie de Marc LUCAS

Il y a Henri, le père, qui s’est pris un bus en pleine face. Mourra, mourra pas ? Il y a Valérie, la fille désinvolte, intéressée, égocentrique, mais pas que…Il y a Colin, le fils et le frère de Valérie, plus effacé, plus discret, plus serviable, plus beaucoup de choses…Il y a Olivia… Mais qui c’est cette fille ? Huissier de justice ? Demi-sœur ? Belle inconnue ?Autre choix, tapez 4…Et puis il y a Versailles, un hôtel particulier, une famille et ses secrets, un héritage à partager, et des surprises, beaucoup de surprises…Tout public

8 .

Salle des fêtes de Peltre 7 Rue des Vignes, 57245 Peltre Peltre 57245 Moselle Grand Est

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English :

A comedy by Marc LUCAS

There’s Henri, the father, who’s been hit in the face by a bus. Will he or won’t he? There’s Valérie, the glib, self-interested, egocentric daughter, but not just that…There’s Colin, Valérie’s son and brother, more self-effacing, more discreet, more helpful, more a lot of things…There’s Olivia… But who is this girl? Bailiff? Half-sister? Another choice, type 4…And then there’s Versailles, a mansion, a family and its secrets, an inheritance to share, and surprises, lots of surprises…

L’événement Théâtre amateur Ah non ! La ménagère elle est pour moi Peltre a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ