Théâtre amateur le bistrot des mangeurs d’étoiles La Quatro, auditorium Baud

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Un village au milieu des vignes. Un bistrot. C’est l’été. Comme chaque année depuis l’enfance des amis s’y retrouvent. Entre eux, des amitiés, des amours, des jalousies. Deux adolescents turcs, frère et sœur, viennent de s’installer au village. Qui sont‑ils ?

Pourquoi sont-ils là ? Leur présence va semer le trouble, bousculer les habitudes, révéler solitudes et conflits de cultures. Au bistrot, on se retrouve aussi pour parler du passé, des absents dont Laura, cette jeune fille qui suscitait le désir et a quitté le village.

Les ados de l’atelier de théâtre Faces & cie présentent une pièce à partir de deux œuvres de Françoise du Chaxel, L’été des mangeurs d’étoiles et Des traces d’absences sur le chemin.

20h30, gratuit sur réservation tout public. .

La Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

