Théâtre amateur Le Grand Bain ESCAL Witry-lès-Reims

Six amis et un bébé ont loué une maison de vacances sous le soleil du Lubéron. Problème la piscine est très grande, très profonde, très belle… mais très vide. Qu’est-ce qu’on fait quand il n’y a pas d’eau ? On plonge, on coule ou on flotte… ?

Le Grand Bain est une comédie sur l’amitié, les vacances, les bébés et tous les problèmes qui n’arrivent pas qu’aux autres. .

