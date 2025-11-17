Théâtre amateur Le Grand Bain ESCAL Witry-lès-Reims
Théâtre amateur Le Grand Bain ESCAL Witry-lès-Reims dimanche 8 mars 2026.
Théâtre amateur Le Grand Bain
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Tout public
Six amis et un bébé ont loué une maison de vacances sous le soleil du Lubéron. Problème la piscine est très grande, très profonde, très belle… mais très vide. Qu’est-ce qu’on fait quand il n’y a pas d’eau ? On plonge, on coule ou on flotte… ?
Le Grand Bain est une comédie sur l’amitié, les vacances, les bébés et tous les problèmes qui n’arrivent pas qu’aux autres. .
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre amateur Le Grand Bain
L’événement Théâtre amateur Le Grand Bain Witry-lès-Reims a été mis à jour le 2025-11-17 par ADT de la Marne