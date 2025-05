Théâtre amateur « Peccadilles » de Susan Glaspell – Théâtre de la Haute-Ville Granville, 17 mai 2025 16:30, Granville.

par l’atelier « Au Théâtre Lundi Soir »

Peccadilles

de Susan Glaspell

Traduction Aurélie Delevallée

Presses Universitaires du Midi, coll. “Nouvelles Scènes Anglais”, 2023.

Mise en scène Jeanne-Lise Pépin

Création Lumière & Régie Jérémie Féret

Interprètes Natacha Berlan, Anne-Marie Besnier, Béatrice Biseul, Emmanuelle Daste, Michel Dien, Jean Leblond, Laurence Macherez, Christiane Oillic et Laurent Surville.

Pourtant considérée comme “la mère du théâtre moderne américain”, Susan Glaspell (1876-1948) est une autrice méconnue du public francophone. Et pour cause, ce n’est qu’en 2023 que trois de ses pièces ont été pour la première fois traduites en langue française.

Parmi elles, Trifles/Peccadilles (1916), sa pièce la plus célèbre, que l’atelier “Au Théâtre Lundi Soir” vous invite à découvrir.

Huis-clos à teneur judiciaire, Peccadilles se déroule dans l’intériorité d’une cuisine de ferme celle de Mrs. Wright, accusée du meurtre de son mari. Dans cet espace austère et prosaïque, trois hommes chargés de l’enquête et deux femmes chargées de récupérer quelques affaires pour l’accusée évoluent. À travers leurs gestes et leurs paroles, c’est notre capacité à voir, mais aussi à comprendre ce que peut être la vie d’autrui, ici, la vie d’une femme, que Susan Glaspell interroge avec force.

Un grand merci à toute l’équipe de L’Archipel et à la ville de Granville pour la mise à disposition du Théâtre de la Haute-Ville dans le cadre de cet atelier de pratique théâtrale amateur.

Participation libre au chapeau

Théâtre de la Haute-Ville 51 Rue Notre-Dame

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 15 04 41

English : Théâtre amateur « Peccadilles » de Susan Glaspell

by the « Au Théâtre Lundi Soir » workshop

Peccadilles

by Susan Glaspell

Translation: Aurélie Delevallée

Presses Universitaires du Midi, Nouvelles Scènes Anglais, 2023.

Stage direction: Jeanne-Lise Pépin

Lighting Design & Stage Management: Jérémie Féret

Interprètes Natacha Berlan, Anne-Marie Besnier, Béatrice Biseul, Emmanuelle Daste, Michel Dien, Jean Leblond, Laurence Macherez, Christiane Oillic and Laurent Surville.

Considered « the mother of modern American theater », Susan Glaspell (1876-1948) is a little-known author to French-speaking audiences. And with good reason: it was only in 2023 that three of her plays were translated into French for the first time.

Among them is Trifles/Peccadilles (1916), her most famous play, which the « Au Théâtre Lundi Soir » workshop invites you to discover.

Peccadilles takes place in the interior of a farmhouse kitchen: that of Mrs. Wright, accused of murdering her husband. In this austere, prosaic space, three men in charge of the investigation and two women in charge of collecting a few things for the accused move about. Through their gestures and words, Susan Glaspell forcefully questions our ability to see, but also to understand, what the life of another in this case, the life of a woman can be.

Many thanks to the L’Archipel team and the town of Granville for making the Théâtre de la Haute-Ville available for this amateur theater workshop.

Free participation

German :

vom Atelier « Au Théâtre Lundi Soir » (Theater am Montagabend)

Peccadilles

von Susan Glaspell

Übersetzung: Aurélie Delevallée

Presses Universitaires du Midi, Coll. ?Nouvelles Scènes Anglais?, 2023.

Regie: Jeanne-Lise Pépin

Lichtdesign & Regie: Jérémie Féret

Darsteller/innen: Natacha Berlan, Anne-Marie Besnier, Béatrice Biseul, Emmanuelle Daste, Michel Dien, Jean Leblond, Laurence Macherez, Christiane Oillic und Laurent Surville.

Susan Glaspell (1876-1948), die als Mutter des modernen amerikanischen Theaters gilt, ist eine vom französischsprachigen Publikum verkannte Autorin. Erst im Jahr 2023 wurden drei ihrer Stücke zum ersten Mal ins Französische übersetzt.

Darunter befindet sich auch ihr berühmtestes Stück Trifles/Peccadilles (1916), das das Atelier Au Théâtre Lundi Soir zu entdecken einlädt.

Peccadilles ist eine geschlossene Gerichtsverhandlung, die sich in einer Bauernhofküche abspielt, in der Mrs. Wright des Mordes an ihrem Mann angeklagt ist. In diesem kargen und prosaischen Raum bewegen sich drei Männer, die mit den Ermittlungen betraut sind, und zwei Frauen, die einige Dinge für die Angeklagte besorgen sollen. Durch ihre Gesten und Worte stellt Susan Glaspell unsere Fähigkeit zu sehen und zu verstehen, was das Leben eines anderen Menschen, hier das Leben einer Frau, sein kann, auf eindringliche Weise in Frage.

Ein herzliches Dankeschön an das Team von L?Archipel und die Stadt Granville für die Bereitstellung des Théâtre de la Haute-Ville im Rahmen dieses Workshops für Amateurtheaterpraktiker.

Freie Teilnahme am Hut

Italiano :

a cura del laboratorio « Au Théâtre Lundi Soir

Peccadilles

di Susan Glaspell

Traduzione: Aurélie Delevallée

Presses Universitaires du Midi, Nouvelles Scènes Anglais, 2023.

Regia di Jeanne-Lise Pépin

Disegno luci e direzione di scena: Jérémie Féret

Interpreti Natacha Berlan, Anne-Marie Besnier, Béatrice Biseul, Emmanuelle Daste, Michel Dien, Jean Leblond, Laurence Macherez, Christiane Oillic e Laurent Surville.

Nonostante sia considerata « la madre del teatro americano moderno », Susan Glaspell (1876-1948) è una drammaturga poco conosciuta dal pubblico francofono. E per una buona ragione: solo nel 2023 tre delle sue opere sono state tradotte in francese per la prima volta.

Tra queste c’è Trifles/Peccadilles (1916), la sua opera più famosa, che il laboratorio Au Théâtre Lundi Soir vi invita a scoprire.

Peccadilles si svolge all’interno della cucina di una fattoria: quella della signora Wright, accusata dell’omicidio del marito. In questo spazio austero e prosaico si muovono tre uomini incaricati delle indagini e due donne incaricate di raccogliere alcune cose per l’accusata -. Attraverso i loro gesti e le loro parole, Susan Glaspell si interroga con forza sulla nostra capacità di vedere, ma anche di capire, cosa possa essere la vita di un’altra persona, in questo caso di una donna.

Si ringraziano l’équipe de L’Archipel e la città di Granville per aver messo a disposizione il Théâtre de la Haute-Ville per questo laboratorio teatrale amatoriale.

Partecipazione gratuita

Espanol :

por el taller « Au Théâtre Lundi Soir

Peccadilles

de Susan Glaspell

Traducción: Aurélie Delevallée

Presses Universitaires du Midi, Nouvelles Scènes Anglais, 2023.

Dirección: Jeanne-Lise Pépin

Diseño de iluminación y dirección de escena: Jérémie Féret

Intérpretes Natacha Berlan, Anne-Marie Besnier, Béatrice Biseul, Emmanuelle Daste, Michel Dien, Jean Leblond, Laurence Macherez, Christiane Oillic y Laurent Surville.

A pesar de ser considerada « la madre del teatro moderno estadounidense », Susan Glaspell (1876-1948) es una dramaturga poco conocida para el público francófono. Y con razón: hasta 2023 no se tradujeron por primera vez al francés tres de sus obras.

Entre ellas se encuentra Trifles/Pecadilles (1916), su obra más famosa, que el taller Au Théâtre Lundi Soir le invita a descubrir.

Peccadilles se desarrolla en el interior de la cocina de una granja: la de la señora Wright, acusada de asesinar a su marido. En este espacio austero y prosaico, se mueven tres hombres -encargados de la investigación- y dos mujeres -encargadas de recoger algunas cosas para la acusada-. A través de sus gestos y sus palabras, Susan Glaspell cuestiona con fuerza nuestra capacidad de ver, pero también de comprender, lo que puede ser la vida de otra persona, en este caso de una mujer.

Muchas gracias al equipo de L’Archipel y a la ciudad de Granville por poner el Théâtre de la Haute-Ville a disposición de este taller de teatro aficionado.

Participación gratuita

