Théâtre Amateurs à la médiathèque Jacques Lob. Essômes-sur-Marne

Théâtre Amateurs à la médiathèque Jacques Lob. Essômes-sur-Marne dimanche 7 septembre 2025.

Théâtre Amateurs à la médiathèque Jacques Lob.

26 Rue Roosevelt Essômes-sur-Marne Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 16:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Le dimanche 7 septembre à 16h30 nous accueillons le festival Les oiseaux évaporés et la Cie Uni Vers pour un spectacle jeune public Amateurs avec Aristeo TORDESILLAS et Judith POLICAR.

Amateurs ! est un spectacle pour enfants qui parle du cyclisme, de son histoire et de la passion pour le sport.

Raymond Corperdu, jeune ouvrier agricole, né à la fin du XIXe siècle, est un personnage imaginaire. Sur la selle de

son pétaradant vélo à guidon chromé, il nous raconte comment le vélo a été un instrument de libération pour lui

premier moyen de transport rapide produit industriellement et accessible à toutes les classes sociales son vélo est avant tout le moyen de rencontrer de nouveaux mondes. Enthousiasmé par les nouveaux possibles que lui offre le vélocipède, Raymond Corperdu s’en sert pour tout aller au travail, partir en randonnée, découvrir des villes etc. C’est comme ça qu’il arrive le jour de ses 18 ans à Paris, où s’organiseront bientôt le premier Tour de France de 1903, pensé alors comme une course pour amateurs. Cœur vaillant et nez au vent Raymond Corperdu se lance dans l’aventure! Et nous voilà partis pour remonter les anecdotes historiques et loufoques du premier tour pluie diluvienne, chutes spectaculaires, tricheries sans nom et ravitaillement de cuisses de poulet sont au programme !

Autant d’images drôlatiques pour un spectacle familial joyeux où on apprend en s’amusant que le plus important

c’est de participer !

Un spectacle de la Compagnie Uni Vers

Avec Aristeo Tordesillas et Judith Policar

Tout public, prix libre.

Infos pratiques

Médiathèque Jacques Lob Essômes-sur-Marne

03.23.69.05.50

✉ mediatheque-jacques-lob@mairie-essomes.fr

www.mairie-essomes.fr

Source Médiathèque Jacques Lob 0 .

26 Rue Roosevelt Essômes-sur-Marne 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 69 05 50 mediatheque-jacques-lob@mairie-essomes.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Amateurs à la médiathèque Jacques Lob. Essômes-sur-Marne a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne