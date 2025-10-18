Théâtre Amaury de Gonzague, l’aristo de sa race Smart Café Théâtre Brives-Charensac
Théâtre Amaury de Gonzague, l’aristo de sa race Smart Café Théâtre Brives-Charensac samedi 18 octobre 2025.
Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
spectacle seul
Début : 2025-10-18 20:00:00
Nous dirons d’Amaury de Gonzague qu’il est un personnage haut en couleur, qu’il n’y en a pas deux comme lui. Son univers se situe entre la haute noblesse française et sa verve délicate.
Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com
English :
Amaury de Gonzague is a colorful character, like no other. His world lies somewhere between French high nobility and his delicate verve.
German :
Wir würden Amaury de Gonzague als eine schillernde Persönlichkeit bezeichnen, von der es keine zwei gibt. Seine Welt liegt zwischen dem französischen Hochadel und seiner feinen Verve.
Italiano :
Amaury de Gonzague è un personaggio colorato, come nessun altro. Il suo mondo è a metà strada tra l’alta nobiltà francese e la sua delicata verve.
Espanol :
Amaury de Gonzague es un personaje pintoresco como pocos. Su mundo está a medio camino entre la alta nobleza francesa y su delicado brío.
