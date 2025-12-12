Théâtre AMOR CLUB

Saint-Affrique Aveyron

L’Occitanie devient scène, l’amour devient quête une performance où se croisent mythes, pixels et troubadours.

BILINGUE OC-FR

COMPAGNIE NEBLUM (Hérault)

De et avec Rodin Kaufmann, Maude Buinoud, Jordan Saïsset

Théâtre, Poësia-Performancia, Ibridacion.

L’occitan, langue de l’amour ? De l’érotique des troubadours aux mythes actuels du coeur, s’il y a un lien philosophique, mystique, brumeux mais intense, qui traverse la culture occitane, c’est bien celui de l’amour. Mais un amour à entendre ici comme un tout, qui s’exprime en toute circonstance et qui, sans dévoiler ses formes, porte intensément celle ou celui qui s’y aventure. Une succession de tableaux oniriques qui emprunte à la fois au monde du gaming, du médiéval occitan, de la série TV… La culture occitane est ici vécue comme un bain d’idées, d’images et de formes qui trouve écho dans la culture pop. 10 .

Occitania becomes a stage, love becomes a quest: a performance where myths, pixels and troubadours meet.

