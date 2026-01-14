Théâtre Amour, coloc et lui Salle des Fêtes Guntzviller

Théâtre Amour, coloc et lui

Salle des Fêtes 7 rue des Écoles Guntzviller Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Une comédie rythmée, des personnages hauts en couleur! Du rire pur, made in Alsace avec Alsa’scène. Participation au chapeau. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par la commune de Guntzviller.Tout public

Salle des Fêtes 7 rue des Écoles Guntzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 59 06 55 65

English :

Rhythmic comedy, colorful characters! Pure laughter, made in Alsace with Alsa’scène. Participation by the hat. Refreshments and snacks on site. Organized by the commune of Guntzviller.

