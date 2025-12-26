Théâtre Amour de Jeunesse Hauts de Bienne
Théâtre Amour de Jeunesse Hauts de Bienne vendredi 9 janvier 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-01-09 20:30:00
Amour de jeunesse (d’après Les Mississipiens de George Sand) présente le parcours sinueux d’une femme, mariée par intérêt et devant subir les outrages domestiques et les scandales financiers de son mari. Julie aime Léonce mais doit se marier à Samuel. Le jeune chevalier Léonce est écarté de l’équation. Mais il revient quinze ans plus tard, sous une autre identité, pour… se venger ? L’autrice nous dépeint les sentiments avec une richesse infinie et nous présente trois femmes fortes et complexes.
Par la compagnie À l’heure du Jeu
Mise en scène Florestan Verhaegen
Avec Pauline Picard, Guillaume Col, Théo Thiéry, Romain Dzian, Cécile Claeys et Jade Sevestre .
Espace Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73
