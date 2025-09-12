Théâtre Amour et Piano La Forge Harfleur

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Début : 2026-01-24 18:30:00

2026-01-24

Comédie en un acte de Georges Feydeau. Croyant recevoir son nouveau professeur, Lucile se voit donner de bien étranges leçons de piano par Édouard. Celui-ci ne souhaite qu’une chose se lancer dans le grand monde. Aussi, prend-il rendez-vous avec une actrice à la légère renommée, et espère la séduire pour arriver à ses fins. Mais il ne sait pas qu’il se trouve finalement… chez Lucile, qui n’a bien entendu rien à voir avec cette actrice ! Ce quiproquo sera sans cesse nourri par Baptiste le domestique… Dérangement, malentendu, humour et situations des plus folles seront au rendez-vous.

On se laisse volontiers happer par les quiproquos et les bouffonneries qui sont l’essence même du Vaudeville. Un moment léger à partager en toute intimité dans la nouvelle bibliothèque ! (Jauge réduite).

À partir de 14 ans Durée 40 min .

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

