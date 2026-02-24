Théâtre Amour, lessive et monosourcil Soultz-Haut-Rhin

Théâtre Amour, lessive et monosourcil

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 20:45:00

2026-03-13

Une comédie déjantée entre voyance, amour et situations improbables. Amour, lessive et monosourcil promet rires, énergie et personnages hauts en couleur pour une soirée théâtre pleine de surprises.

Préparez-vous à embarquer dans une comédie aussi déjantée qu’irrésistible avec Amour, lessive et monosourcil. Entre voyance approximative, cœur brisé et tentatives de reconquête improbables, cette pièce vous entraîne dans un univers rocambolesque où rien ne se passe jamais comme prévu. Philtre, tarot, boule de cristal… jusqu’au moment où une publicité radiophonique bouleverse tout et ouvre la porte à une aventure aussi inattendue que savoureuse.

Portée par deux comédiennes explosives et un musicien talentueux, la mise en scène joue avec les silences, les regards et les situations absurdes pour mieux déclencher les éclats de rire. Un spectacle pétillant, visuel et rythmé, où l’humour flirte avec la poésie et l’autodérision. Une soirée théâtre à ne pas manquer pour celles et ceux qui aiment les histoires décalées et les personnages hauts en couleur. .

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 48 46 le360@soultz68.fr

English :

A wacky comedy of fortune-telling, love and improbable situations. Amour, Laundry et Monosourcil promises laughter, energy and colorful characters for an evening of theater full of surprises.

