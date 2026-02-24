Théâtre AMOURS, trois petits points Centre culturel Vauban Toul

Théâtre AMOURS, trois petits points

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 15:00:00

2026-03-01

Le CPN se met en scène avec le collectif Autrement dit.

Fruit d’ateliers participatifs avec le pôle psychiatrie et de psychologie clinique de Toul/Pont-à-Mousson, cette pièce explore les représentations de l’amour avec humour et sensibilité.

Un projet collaboratif et humain un théâtre qui rassemble. Le collectif Autrement Dit fait du théâtre bien plus qu’un art un outil d’expression et de réintégration sociale pour les personnes en situation de handicap psychique. À travers des créations scéniques, il ouvre un espace où la parole, le jeu et l’imaginaire deviennent des vecteurs de valorisation personnelle.

C’est quoi un coup de foudre ? Et si l’amour avait une couleur, une odeur, un goût … Comment déclarer sa flamme ? Juliette et Roméo sont-ils aussi amoureux qu’on le dit ? . Une douzaine de comédiens et comédiennes se lancent un défi explorer toutes nos représentations de l’amour, de manière évidemment très subjective mais aussi et surtout très joyeuse.

Gratuit sur réservation

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 50 50

English :

The CPN takes to the stage with the Autrement dit collective.

The fruit of participatory workshops with the Toul/Pont-à-Mousson psychiatry and clinical psychology unit, this play explores representations of love with humor and sensitivity.

A collaborative and humane project: a theater that brings people together. The Autrement Dit collective makes theater much more than an art form: it’s a tool of expression and social reintegration for people with psychic disabilities. Through theatrical creations, it opens up a space where the spoken word, acting and the imagination become vectors for personal development.

What is love at first sight? What if love had a color, a smell, a taste? How do you declare your love? Are Juliet and Romeo as much in love as they say? . A dozen actors and actresses set themselves a challenge: to explore all our representations of love, in a way that is obviously very subjective, but also and above all very joyful.

Free booking required

