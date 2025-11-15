Theatre Andelaroche
Theatre Andelaroche samedi 15 novembre 2025.
Salle polyvalente Andelaroche Allier
Tarif : – –
Date :
Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15 2025-11-16
Organisé par le FRJEP
Salle polyvalente Andelaroche 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 11 27
English : Play
Organized by FRJEP
German :
Organisiert vom FRJEP
Italiano :
Organizzato da FRJEP
Espanol :
Organizado por el FRJEP
L’événement Theatre Andelaroche a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse