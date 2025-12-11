Théâtre Ange Gabrielle

rue Principale Friesen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-17 2026-04-19 2026-04-24

Ange Gabrielle, par la Cie des Bêcheurs, Friesen. Réservations au 06 37 56 65 43 07 81 04 32 66 lesbecheurs-friesen@orange.fr

Une comédie en 2 actes d’Anny Lescalier, présentée par la Cie des Bêcheurs de FRIESEN

Gabrielle Pancol, femme de caractère, (et odieuse avec sa belle fille !) vient passer le weekend chez ses enfants pour leur annoncer une nouvelle.

Tout le monde est un peu nerveux et en effet, la tension monte d’un cran à son arrivée.

Il va falloir user de stratagèmes pour garder une certaine harmonie et limiter les dégâts en attendant de connaître la raison de sa venue.

Et la nouvelle arrive…

Petites collations, pâtisseries

.

L’événement Théâtre Ange Gabrielle Friesen a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme du Sundgau