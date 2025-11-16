Théâtre « Ange Gabrielle » Hampigny

Théâtre « Ange Gabrielle » Hampigny dimanche 16 novembre 2025.

Théâtre « Ange Gabrielle »

Salle des fêtes Hampigny Aube

Gratuit

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

La troupe « Entre’ actes et entre amis » vous donne rendez-vous pour la comédit d’Anny Lescalier « Ange Gabrielle ».

Synopsis Gabrielle Pancol, femme de caractère (et particulièrement odieuse avec sa belle fille), vient passer le week-end chez ses enfants, pour, apparemment, leur annoncer une nouvelle. Tout le monde est donc un peu nerveux. Et en effet, dès son arrivée, il y a de l’électricité dans l’air, car elle s’arrange déjà pour imposer des dépenses superflues et imprévues… Il va donc falloir user de stratagèmes pour limiter des dégâts et surtout tenter de maintenir une certaine harmonie familiale, en attendant de connaître la raison de sa venue. Et l’annonce finit par tomber…

Salle des fêtes Hampigny 10500 Aube Grand Est mairie.hampigny@orange.fr

