Théâtre Angèle Place du jumelage Ruffec

Théâtre Angèle

Place du jumelage La Canopée Ruffec Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

S’inspirant d’un roman de Jean Giono et du film éponyme de Marcel Pagnol, Cartoun Sardines Théâtre adapte Angèle, l’histoire d’une fille de paysan tombée sous la coupe d’un voyou marseillais.

Place du jumelage La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 05 42

English :

Based on a novel by Jean Giono and Marcel Pagnol?s film of the same name, Cartoun Sardines Théâtre adapts Angèle, the story of a peasant?s daughter who falls prey to a Marseilles thug.

German :

Basierend auf einem Roman von Jean Giono und dem gleichnamigen Film von Marcel Pagnol adaptiert Cartoun Sardines Théâtre Angèle, die Geschichte einer Bauerntochter, die unter die Fuchtel eines Ganoven aus Marseille gerät.

Italiano :

Basato su un romanzo di Jean Giono e sull’omonimo film di Marcel Pagnol, Cartoun Sardines Théâtre adatta Angèle, la storia della figlia di un contadino che cade preda di un delinquente marsigliese.

Espanol :

Basada en una novela de Jean Giono y en la película homónima de Marcel Pagnol, Cartoun Sardines Théâtre adapta Angèle, la historia de la hija de un campesino que cae presa de un matón marsellés.

L’événement Théâtre Angèle Ruffec a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Destination Nord Charente