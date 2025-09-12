Théâtre « Anniversaire de mariage de m… » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Jusqu’à aujourd’hui, Louise n’avait que 2 problèmes le vol de sa R25 Bacarra et son aspirateur robot qui était bloqué.

Pour leur anniversaire de mariage, elle aurait certes aimé que son mari, Guillaume, la surprenne un peu, mais au bout de 20 ans de mariage c’est dur de cacher quelque chose à l’autre. Surtout à elle, à qui rien n’échappe.

Quand la police débarque pour annoncer un crime sur un canis lupus familiaris dans l’immeuble, Louise pense tenir là l’évènement de l’année ! Mais c’est sans compter sur un pas si prévisible mari qui semble gêné qu’elle soit encore à l’appartement quand il rentre un sac sous le bras en poussant un fauteuil roulant vide… De rebondissement en révélations, de Brest au Brésil, Anniversaire de mariage de .. est une véritable aventure policière rocambolesque à crever le plafond.

Auteur Sébastien M’Barek DBR Prod .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

