Théâtre Antigone … Enfin presque!

6 rue de Galfingue Hochstatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07

Une comédie de Claude Monteil, mise en scène par Antoine Bortmann et interprétée par Les Villotins. Réservation au 06 33 48 35 89 ou sur a.bortmann@orange.fr

Comédie de Claude Monteil interprétée par Les Villotins de Hochstatt

Monter Antigone aujourd’hui, pour un metteur en scène, c’est d’abord rendre hommage au théâtre, croire que l’harmonie existe et que la parole peut vaincre la violence.

Mais lorsque les comédiens décident de (re)prendre le pouvoir, Antigone peut aussi se transformer en véritable calvaire pour le metteur en scène.

Mise en scène, direction d’acteurs, distribution des rôles, fabrication des décors, confection des costumes, choix des musiques, conception du tract… de la première répétition au spectacle final, les spectateurs découvriront le travail d’une troupe de théâtre amateur qui a décidé de s’emparer d’un des piliers fondateurs du théâtre et de proposer sa vision d’ Antigone… enfin presque!

Réservation jusqu’au 07 mars 2026 inclus au 06 33 48 35 89 ou a.bortmann@orange.fr .

6 rue de Galfingue Hochstatt 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 48 35 89 a.bortmann@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A comedy by Claude Monteil, directed by Antoine Bortmann and performed by Les Villotins. Bookings on 06 33 48 35 89 or a.bortmann@orange.fr

L’événement Théâtre Antigone … Enfin presque! Hochstatt a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du Sundgau